Un patrimonio collettivo. La Casa della Memoria accoglie le associazioni: "È importante ricordare"

Una nuova casa per Aned, Anpi e Arci. E 150 giorni per animarla, con un calendario denso di eventi condivisi tra le tre associazioni. Obiettivo, renderlo uno spazio vivo e vitale per tutta la comunità. Il sodalizio è ufficiale. Grazie a una convenzione con il Comune di Empoli, la Casa della Memoria di via Livornese a Santa Maria si trasforma, confermando i valori per i quali è stata concepita. Il luogo dedicato alla storia e alla memoria della Resistenza e dell’Antifascismo empolese, infatti, accoglierà Aned Empolese Valdelsa, Anpi sezione di Empoli e Arci comitato territoriale Empolese Valdelsa: una sede unica all’interno della quale portare avanti le proprie attività. Il comodato d’uso gratuito avrà durata di un anno, periodo durante il quale all’interno della ‘Casa’, aperta ai cittadini, restano confermati tutti i servizi già attivi: dal punto Ti Presto della biblioteca comunale Renato Fucini, alle iniziative de “La biblioteca della memoria“, dalla sala lettura per approfondire, consultare, studiare e fare ricerche storiche al Centro di documentazione sull’antifascismo e la Resistenza Remo Scappini e Rina Chiarini.

"È la rinascita di un luogo che diventa spazio di incontro e aggregazione aperto a tutti, un centro di servizi nel cuore del quartiere di Santa Maria – spiega la sindaca di Empoli, Brenda Barnini –. Uno degli investimenti simbolo di tutto il percorso di rigenerazione urbana che abbiamo realizzato e stiamo ancora realizzando per il futuro della nostra città". Come anticipato, Aned, Anpi e Arci metteranno in campo una programmazione integrata di attività ed eventi. Un impegno in più rispetto al protocollo sottoscritto nel 2019, che ha sancito la nascita della Casa della Memoria. "L’attivazione di nuovi servizi per il quartiere – afferma il presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega alla Cultura della Memoria e Partecipazione, Alessio Mantellassi – insieme all’organizzazione di un programma culturale condiviso e ora l’attivazione di una programmazione con Aned, Anpi e Arci sono elementi essenziali per rinnovare l’impegno preso nel 2019".

"La convenzione firmata fra Comune di Empoli e le associazioni – aggiunge Roberto Bagnoli, presidente Aned Empolese Valdelsa – rappresenta un momento fondamentale per la rinascita di un luogo che viene restituito ai cittadini come luogo di aggregazione. Con la stipula di questa convenzione abbiamo la possibilità di usufruire di spazi per iniziative tese a far conoscere la storia del ‘900 e delle deportazioni. Il tutto in una sede che invita a riflettere e non dimenticare uno dei periodi più tristi della nostra storia". "Dopo un percorso iniziato 5 anni fa con il protocollo di intesa tra il Comune e le tre associazioni, siamo giunti alla sottoscrizione della convenzione – conferma Valentina Papale, vicepresidente di Arci Empolese Valdelsa –. Ribadiamo così la vicinanza al tema dell’antifascismo, alla base del lavoro che quotidianamente realizziamo sul territorio". "L’Anpi da sempre si impegna nel promuovere la cultura democratica e antifascista – evidenzia, infine, Roberto Franchini, presidente Anpi –. Farlo all’interno della Casa della Memoria rappresenta il primo passo verso una unione di idee che spero porterà alla promozione di un progetto comune".

Y.C.