"Un parco a Ponzano. E avremo l’agronomo"

L’obiettivo è quello di incrementare e valorizzare il patrimonio del verde pubblico, nonché di favorire processi di economia circolare, in considerazione dei noti e importanti benefici sulla salute umana e sull’ambiente. Intendiamo garantire inoltre la riqualificazione del patrimonio arboreo esistente, laddove possibile e nel massimo rispetto della normativa vigente che prevede appunto criteri più stringenti (Cam) che costituiscono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto negli appalti pubblici. Nel nostro programma è già inserito il progetto per la creazione di un nuovo parco nell’area di Ponzano-Pontorme/Corea che comprende anche il recupero e la valorizzazione del verde presente.

Applicheremo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non quella del massimo ribasso nell’affidamento degli appalti per la gestione del verde pubblico, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, in modo da valutare anche la qualità dei servizi offerti ed effettuare più controlli. Prevediamo l’assunzione di un agronomo comunale esperto per supervisionare tali operazioni e relazionarsi con i cittadini.

Sarà un mio impegno mettere a conoscenza i privati di tutte le ipotesi alternative possibili rispetto all’abbattimento di alberi attraverso il parere dell’agronomo comunale, senza tuttavia reagire laddove il parere qualificato richiesto evidenzi la necessità di procedere al taglio arboreo. Sono assolutamente disponibile a incontrare i comitati cittadini in un’assemblea pubblica, confrontandoci sulle questioni che ritengono opportune.