Un paese in festa tra rock e pop Torna la storica sagra della zuppa

A tutto rock. Ma al posto degli hot dog qui si servono la zuppa massigiana e altre delizie della tradizione toscana, mentre sul palco scorrazzano Sick Tamburo, Bigmama, Il Canzoniere di Lucio Battisti, Niveo, Kate Clover, Ray Daytona & Googoobombos. E’ la Sagra della Zuppa (52esima edizione) e Reality Bites Festival uniscono di nuovo le forze per due lunghi fine settimana, giovedì 6 a domenica 9 e da giovedì 13 a domenica 16 luglio a Fucecchio, contrada Massarella, tra Firenze e Pisa.

Otto serate a ingresso libero nel segno della buona musica e della convivialità, grazie all’impegno del Gruppo Spontaneo d’Iniziativa della Contrada Massarella, della Limonaia Corsini, e dei tanti volontari e alle associazioni che da oltre 50 anni rendono possibile un evento che richiama migliaia di persone. Come da tradizione, si parte giovedì 6 luglio con "I Love Concorde", serata nel ricordo del tempio toscano della dance 8090, insieme ai Dj che l’hanno resa celebre. Poi eventi, Venerdì 7 luglio Sick Tamburo e Giovanni Toscano inaugurano i concerti del Reality Bites Festival. Sabato 8 luglio sarà la serata di Bigmama. Domenica 9 il primo week end del Reality Bites Festival si chiude con altri due giovanissimi talenti, Niveo e Incubo. Si riparte giovedì 13 con l’immancabile "Serata massigiana", la grande festa della contrada Massarella che ogni anno trasforma in guitti, cabarettisti e comici tanti personaggi e insospettabili cittadini della Contrada. Da Los Angeles con molta grinta, venerdì 14 luglio arriva Kate Clover. Sempre sabato 15 appendice balneare alla piscina della Casa d’Africa, a Stabbia: dalle 11 di mattina, bagno, sole e dj-set con Corda, Little e Jack Garage.

Si chiude domenica 16 nel segno del grande Lucio Battisti. Alla Sagra della Zuppa non si mangia solo… la zuppa. Ci sono splendide grigliate, tortelli e specialità toscane e altre leccornie preparate amorevolmente dalla cuoche- Tutto questo la sera dalle 19,30. Spettacoli dalle 21,30.