Un orafo per azienda cliente L’impiego è full time

Si ricerca orafo incassatore per azienda cliente del settore dei metalli preziosi di Empoli. La risorsa si dovrà occupare della creazione e dell’assemblaggio delle minuterie metalliche e dell’incassatura delle pietre per la produzione di gioielli e accessori attraverso l’utilizzo della strumentazione necessaria. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato, in modalità full time. Si richiede esperienza pregressa nella mansione di orafo e ottima manualità e precisione. Inoltre è necessario essere in possesso di un diploma o laurea ad indirizzo artistico. Per candidarsi è richiesto l’invio del curriculum all’agenzia per il lavoro Orienta S.P.A. - società benefit, all’indirizzo mail [email protected], entro il 15 giugno 2023.