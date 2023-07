"Un onore poter ospitare la campionessa di nuoto"

Una medaglia d’oro che è nata anche a Fucecchio. La vittoria della fiorentina Ginevra Taddeucci (e degli altri componenti della staffetta mista 4x1500 Barbara Pozzobon, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri) ai mondiali di nuoto di Fukuoka è stata costruita anche grazie ai tanti allenamenti che la nuotatrice azzurra della Team Nuoto Toscana Empoli ha svolto nella piscina intercomunale di Fucecchio. E non appena è arrivato il successo iridato, il suo allenatore Giovanni Pistelli ha immediatamente ringraziato il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, la sindaca di Lastra a Signa, Angela Bagni, e la Livorno Aquatics per aver concesso gli spazi nei propri impianti. Spazi dove Ginevra Taddeucci ha potuto allenarsi in vista dei mondiali. "E’ un onore per noi - dice Spinelli, anche a nome del Comune di Santa Croce - ospitare nella nostra bella piscina intercomunale una campionessa che ha portato l’Italia sul tetto del mondo".