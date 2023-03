Un nuovo video per il turismo

Il chiarore del mattino illumina il borgo storico, mostrando Certaldo sotto una nuova luce. Un luogo incantevole dove staccare dalla frenesia della città, sentirsi al sicuro, in armonia con la natura. E’ così che la città del Boccaccio è presentata nel nuovo video promozionale pubblicato sui social del Comune e di Visit Certaldo, portale di promozione turistica che fa conoscere il territorio, invitando i visitatori a scoprirne caratteristiche e specialità. "Il video è stato creato per mostrare al mondo la bellezza di questo borgo medievale, che vanta una lunga storia e un patrimonio culturale e artistico straordinario – spiega il sindaco Giacomo Cucini - Certaldo è famosa per essere la città natale di Giovanni Boccaccio e per il suo festival Mercantia,ma vogliamo far passare il messaggio che è un posto da scoprire tutto l’anno".