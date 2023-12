Un nuovo look. Tante novità per il Mudev

EMPOLI

Un logo nuovo e colorato; quattro lettere che formano una finestra. Una vetrata che si apre sul territorio. E poi un sito web in doppia lingua tutto da “navigare“, un booklet promozionale e obiettivi ambiziosi per il 2024. Si comincia dalla veste grafica ma la rivoluzione, per il sistema museale dell’Empolese Valdelsa è solo all’inizio. Il Mudev si rifà il look; il progetto di restyling grafico e di comunicazione integrata è stato presentato al Museo del Vetro di Empoli. Il messaggio è chiaro: “ventuno musei per undici territori“, una struttura coesa e diffusa per valorizzare ogni nostro luogo della cultura. Si rinnova, dunque, l’immagine di un sistema museale complesso che riunisce 21 musei in tutto l’ Empolese-Valdelsa. Il progetto di riposizionamento si propone di catturare tutte le singole sfumature in un unico segno distintivo, con l’introduzione di un nuovo logo sviluppato dall’agenzia di comunicazione Idem Adv. Il risultato è un marchio chiaro, pulito e facilmente riconoscibile, che rappresenta al meglio la complessità e la ricchezza della realtà Mudev.

"Che siano dedicati ad antiche arti e mestieri o ai grandi personaggi del passato – spiega il sindaco delegato alla Cultura e al Turismo per l’Unione dei Comuni, Giacomo Cucini – i nostri musei hanno ognuno una propria specificità che può essere trainata dal sistema. Un passo in più per spingere il visitatore a non limitarsi alla visita di un’ora, ma a scoprire il territorio con le sue aziende agricole, i suoi panorami, i suoi percorsi e tutto quello che ha da offrire". Un progetto destinato a potenziare l’attrattività nei confronti del pubblico attuale e potenziale, contribuendo a consolidare la reputazione dell’Empolese-Valdelsa nel mondo della cultura. Il nuovo sito fornirà agli utenti la possibilità di esplorare i vari musei, le opportunità di visita, le attività culturali, rimanere aggiornati su notizie ed eventi. "Le novità presentate – dichiara Andrea Vanni Desideri, direttore scientifico ad interim – intendono dotare il Mudev di aggiornati strumenti di comunicazione con il pubblico. Sono la prima fase di un più ampio progetto di rinnovamento strutturale".