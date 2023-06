Un musical su Margherita Hack I bambini si scatenano sul palco

Un musical ispirato all’astrofisica Margherita Hack, in occasione dei cento anni dalla nascita della scienziata italiana, interamente costruito dagli attori che sono poi saliti sul palco. Non certo una novità se si considera la normale realizzazione di un opera teatrale,, ma in questo caso i protagonisti sono 19 alunni di terza elementare. “I bambini delle stelle“, questo il nome dello spettacolo, è infatti stato realizzato completamente dalla classe 3A della Scuola Primaria San Giovanni Bosco di Ponte a Elsa, naturalmente sotto l’attenta regia delle loro insegnanti, a partire dalla realizzazione della scenografia fino ai balletti e ala stesura dell’intero copione che hanno poi messo in scena a fine anno davanti a numerosi spettatori. "A nome di tutti i genitori vorrei ringraziare le quattro maestre per il loro esempio di insegnamento e per le capacità di instaurare un ottimo rapporto costruttivo, collaborativo e comunicativo con gli alunni stessi e noi genitori – racconta il rappresentante di classe, Daniele Fontanelli –, oltre che per la disponibilità e preparazione professionale messa a disposizione anche per attività extra scolastiche ma di assoluto valore per la crescita emotiva e cognitiva dei nostri bambini".

Tra queste oltre allo studio di argomenti di attualità come i lavori di Margherita Hack, da cui i bimbi sono partiti per realizzare il musical attraverso cinque mesi di preparazione, i piccoli della 3A di Ponte a Elsa hanno svolto anche attività di ripasso e perfezionamento delle nozioni spiegate in classe, esercitandosi a casa con giochi interattivi da svolgere su Pc, oppure affrontato delle uscite didattiche per sensibilizzarli i al rispetto degli animali e della natura circostante. Senza dimenticare le lezioni di canto, sfociate in un’esibizione aperta alle famiglie. "Vogliamo ringraziare le insegnanti per aver permesso ai nostri bambini di imparare attraverso metodi innovativi – insiste Fontanelli – e visto il bellissimo rapporto che si è instaurato con i nostri figli, speriamo che possa essere garantita una certa continuità anche per i prossimi due anni. Visto che siamo venuti a sapere della possibilità che a settembre una maestra non venga assegnata alla classe, ci auguriamo che in tal caso sia data la possibilità alla supplente di quest’anno di poter continuare il proprio lavoro. Un desiderio non solo di noi genitori, ma anche di tutti i bambini che hanno subito avuto grande empatia con lei".

