Un mese di passeggiate Si comincia domenica

Un maggio tutto rosa. Le passeggiate ludico motorie - adatte a tutte le età - si svolgeranno secondo un calendario già definito nelle domeniche di maggio e nella giornata di sabato 27. Ogni Comune ha realizzato la propria passeggiata, in alcuni casi intrecciando il proprio percorso con quello del territorio vicino in una sorta di ‘staffetta’ della solidarietà. L’adesione prevede il contributo di 10 euro per indossare la nuova t-shirt che Astro ha realizzato per promuovere la raccolta fondi. Si comincia domenica prossima a Cerreto Guidi con partenza alle 9 dall’ufficio della Pro Loco in piazza Umberto Primo. Il 14 maggio alle 9 tutti a Capraia e Limite (in piazza Pertini), mentre alle 9.30 l’appuntamento è a Montelupo Fiorentino (piazza della Libertà). Alle 9.30 si marcia dal parco di Serravalle a Empoli. Partenza nella stessa giornata alle 9 anche a Montespertoli (da piazza del Popolo). Il 21 maggio due le tappe previste, a Vinci e a Gambassi Terme. Sabato 27 "Le vie in Rosa" invadono Fucecchio con partenza alle 14.30 da piazza Montanelli. Il 28 l’evento conclusivo si tiene a Montaione, con inizio alle 10 da piazza della Repubblica. Allo "start" delle varie tappe della manifestazione, saranno presenti punti informativi di Astro dove poter acquistare anche le nuove t-shirt solidali. Le passeggiate avranno un duplice scopo, come ha ricordato Emanuela Marconcini per Uisp Empoli Aps. "Per chi partecipa, un’occasione irripetibile per conoscere i territori dei comuni limitrofi nella loro bellezza. Si raccolgono fondi partecipando e si conosce più da vicino anche il territorio che ci circonda". Uno sguardo diverso sulle chicche culturali del Circondario in un mese dedicato alle sfumature rosa della solidarietà.

Y.C.