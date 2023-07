Un laboratorio sul volo La domenica leonardiana fa tappa ad Anchiano

“Leonardo tra le nuvole“ è il nuovo appuntamento con la rassegna “La domenica leonardiana“, che si terrà domani alle 16.30 alla casa natale di Leonardo ad Anchiano. Si tratta di un laboratorio sul volo, visto che librarsi in volo tra le nuvole proprio come fanno gli uccelli è sempre stato uno dei grandi sogni dell’uomo, fin dall’antichità. Un sogno tanto fantastico quanto difficile da realizzare. Leonardo non si è tirato indietro di fronte a questa sfida e per tutta la vita ha cercato di trovare una soluzione studiando il volo battente e planato dei volatili per poi progettare ingegnose macchine volanti. Il laboratorio comincia così con l’osservazione di alcuni disegni di Leonardo sul volo degli uccelli: quali volatili catturarono l’attenzione del grande scienziato? Il partecipanti ne scopriranno di tutti i tipi: rapaci, pipistrelli, pernici e molti altri. Pubblico che si potrà divertire ad ascoltare i loro versi per poi costruire vere e proprie ali in miniatura da applicare alla sagoma di un piccolo “uomo vitruviano” che tenterà l’impresa del volo (target 6-11 anni). Prenotazione obbligatoria allo 0571 933285 o a [email protected]