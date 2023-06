Un laboratorio di inclusione Gli ospiti della Rems nell’orto per vendere prodotti a km zero

"Il lavoro nei campi? Faticoso. Ma mi piace. Si sta meglio fuori, a contatto con la natura. Ho appena assaggiato i baccelli, sono buonissimi". Testa bassa, guanti affondati nella terra e il cappellino per proteggersi dal sole. M., originario del Burkina Faso, è in Italia da 15 anni. E’ uno dei due ospiti della Rems del Pozzale, a Empoli, che ha avuto accesso al progetto di agricoltura sociale. E’ stato seguito e preparato per questo inserimento lavorativo: con contratto regolare, ogni martedì e giovedì si prende cura dell’orto, e l’orto si prende cura di lui. "Uscirò a settembre del prossimo anno - racconta mentre toglie le erbacce intorno a cavoli e melanzane - Mi piacerebbe fare il contadino, se qualcuno mi prenderà con sé". Silenzioso e impegnato, M. torna a darsi da fare per l’inaugurazione di domani. Alle 9,30 in via Valdorme Nuova aprirà i cancelli il punto vendita ‘DimOrto Buono’, il progetto pensato dalla Cooperativa SintesiMinerva in collaborazione, appunto, con la Rems, la Sds Empolese Valdarno Valdelsa, e reso possibile grazie a un bando della Regione. Obiettivo: rivalorizzare terreni abbandonati adiacenti la struttura e coltivare prodotti in modo sostenibile e sano, attivando progetti di inclusione sociale e formazione lavorativa per gli ospiti della Rems.

"Era una giungla qui, fino a 3 anni fa - spiega Andrea Pepe, coordinatore del progetto per SintesiMinerva - Il primo seme è stato gettato a ottobre dopo un’accurata bonifica". Tra l’ettaro di terreno di fianco alla Rems e un altro mezzo, poco distante, si contano circa 120 piante. E quindi via alla produzione e alla vendita di frutta, verdura, baccelli, insalata, olio, vino, spezie e piante aromatiche. L’ex struttura detentiva si apre alla comunità trasformandosi in un mercatino di prodotti a km zero. Un laboratorio di inclusione, una vera sfida, "una scommessa importante – afferma Mirco Regini, responsabile area Inclusione di SintesiMinerva – Non sappiamo quale sarà la risposta della comunità. Da una parte c’è l’ambiente, dall’altra i nostri ortolani sociali, ma serve il riscontro positivo degli empolesi che potranno fare un giro tra gli orti e acquistare. I prodotti saranno venduti solo localmente in virtù di un rapporto diretto tra consumatore e produttore che intendiamo costruire". Tre anni di tempo per sperimentare e valutare i risultati.

Allo stand solo prodotti del giorno. L’invenduto sarà donato all’Emporio Solidale. "Sono tre i valori – conclude Stella Latini, vicepresidente SintesiMinerva - Coltivare in modo giusto, buono e pulito. Non c’è traccia di prodotti chimici, frutta e verdura passano dal campo al cliente nel giro di poche ore. Un’iniziativa giusta, perché dedicata ai più fragili".

Ylenia Cecchetti