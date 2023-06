Un laboratorio d’arte per creare tutti insieme le scenografie

Giorni dedicati all’arte, alle emozioni. Un’opportunità per stare e crescere insieme. E’ una nuova iniziativa quella che arriva dalla comunità parrocchiale di Galleno, Pinete e Querce, l’oratorio parrocchiale All’Ombra del Campanile e il gruppo Fratres, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, che organizzano da lunedì al 30 giugno un laboratorio di arte a cura della compagnia Lovett e il Lupo.

Il laboratorio si terrà dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, nella la sala parrocchiale di Galleno (via della Chiesa). Un laboratorio che sarà condotto dall’artista visiva Francesca Lanzarini, e con la partecipazione del regista Giacomo Paoletti, il laboratorio realizzerà le scenografie e le installazioni artistiche dello spettacolo teatrale in programma a fine luglio. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 320 4119560 oppure il numero 345 9602805 o in alternativa 348 5451261.