Un investimento da 55 milioni di euro

Il cantiere procede secondo i tempi stabiliti, così da poter avviare l’impianto a fine 2023 e collaudarlo nel primo semestre 2024. E considerando le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, non è poco. Avviati a fine febbraio, con un investimento di oltre 55 milioni di euro, i lavori riguardano la realizzazione di un nuovo edificio adibito alla ricezione e al pretrattamento dei rifiuti organici, i 4 biodigestori, una sezione di trattamento del biogas prodotto, un locale per il trattamento del digestato in uscita e una nuova palazzina servizi. Sono, a oggi, già concluse gran parte delle opere civili. A regime sarà possibile trattare sino a 160mila tonnellate di rifiuti producendo oltre 12 milioni di metri cubi di biometano e 35mila tonnellate di ammendante.