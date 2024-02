Un ingegnere civile a tempo indeterminato

Impresa di Vinci ricerca ingegnere civile. La risorsa ricoprirà varie mansioni, tra cui sviluppo e coordinamento di esecuzione ed elaborazione indagini prestazionali su pavimentazione, implementazione e aggiornamento sistemi di gestione dei pavimenti stradali e aeroportuali di tipo Pms, supporto all’implementazione del sistema Pms. È offerto un contratto a tempo indeterminato, in modalità full time. Non è necessario che la risorsa sia in possesso di esperienza. Si richiedono buone conoscenze informatiche, nello specifico programmi come autocad. Inoltre, è necessario avere una buona conoscenza dell’inglese. Non serve che la figura sia in possesso di partita Iva. Infine, il ruolo prevede la disponibilità a trasferte, anche di più giorni lavorativi. C’è tempo fino al 29 febbraio per candidarsi sul portale di Toscana Lavoro (lavoro.regione.toscana.it).