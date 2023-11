Un incontro di condivisione con i cittadini

La nuova passerella ciclopedonale, che sarà realizzata sull’Arno tra il comune di Capraia e Limite e quello di Empoli sarà al centro di un incontro pubblico, domani dalle 9.30 alle 12.30 presso la biblioteca Pablo Neruda di Capraia e Limite. Dopo l’illustrazione del progetto, seguirà un sopralluogo sull’argine del fiume, in prossimità dell’area interessata dall’intervento (in caso di maltempo non verrà fatto). Successivamente, supportati dai facilitatori di Simurg Ricerche, i partecipanti potranno confrontarsi su proposte, integrazioni e soluzioni affinché le amministrazioni comunali coinvolte possano integrare, modificare o arricchire il progetto esecutivo finale. Questo laboratorio sarà quindi un momento di condivisione di idee e progetti per avviare una riflessione con le associazioni cittadine e la cittadinanza. L’iniziativa fa parte del percorso partecipativo del progetto urbanistico “Arno Vita Nova”, che oltre a quello della passerella comprende anche altri tre interventi finanziati di recente dalla Regione Toscana: il recupero di Palazzo Ghibellino, la riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe e la ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli ex Macelli. Tutti nel Comune di Empoli.