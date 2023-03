Un incontro alla Geos per parlare dei misteri della reincarnazione

EMPOLI

Appuntamento stasera alle 21.15 alla Coop Geos di Empoli con il ciclo di incontri organizzato dall’associazione Archeosofica. Titolo dell’evento "Misteri. La dottrina della reincarnazione". Questa è per molte culture e religioni un dato di fatto mentre in occidente fatica ad affermarsi. Eppure nel corso del tempo si è raccolta un’ampia casistica di bambini e persone adulte che hanno avuto spontaneamente, o mediante delle tecniche, il ricordo di una o più vite passate. Talvolta questi ricordi sono completi e particolareggiati, e i cui dettagli sono stati confermati da una successiva ricerca. Ricordare una o più vite precedenti è un’esperienza straordinaria purché sia reale e non immaginata, la memoria delle vite passate generalmente è assopita, ma una volta ridestata conferisce un ripensamento delle proprie convinzioni ideologiche, filosofiche, morali o religiose, e porta ad una conoscenza di se stessi che va molto al di là della visione parziale legata alla vita presente, può condurre lo sperimentatore ad una consapevolezza nuova sulle finalità della propria esistenza e alla chiarezza di un cammino evolutivo sicuro da percorrere. Ingresso libero.