Un impiego all’estero. Così ci si può reinventare

Giovani al primo impiego, ma anche figure esperte e meno giovani, insoddisfatti del proprio lavoro in Italia o che l’hanno perso, adesso hanno l’opportunità di trovare un nuovo impiego all’estero. Come? Attraverso la rete Eures. Oltre agli annunci di lavoro, sul portale eures.europea.eu si trovano infatti informazioni dettagliate su come vivere e lavorare in uno dei Paesi Ue. Nella banca dati ‘Condizioni di vita e di lavoro’ ci sono consigli su come ricercare un alloggio o una scuola, informazioni su imposte, costo della vita, sanità, e così via. Periodicamente, inoltre, vengono organizzati seminari online su specifici Paesi o specifiche ricerche di personale. Ad esempio, dalla Germania arriva un’opportunità dedicata in maniera particolare agli artigiani: per partecipare al seminario online che è in programma martedì 16 aprile è sufficiente registrarsi gratuitamente tramite il portale Eures.