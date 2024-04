Un impiegato contabile con padronanza dell’inglese

Si ricerca impiegato amministrativo contabile da inserire nell’organico di azienda di Certaldo. La figura ricoprirà numerose mansioni, tra cui fatturazione elettronica, prima nota, preventivi, Ddt, contabilità cantieri, ordini, segreteria generale. È necessario avere il diploma di Ragioneria o un diploma di Geometra. Inoltre la risorsa deve possedere buone conoscenze informatiche oltre a una buona padronanza dell’inglese. Tra i requisiti necessari anche il possesso di patente B e auto propria per raggiungere il luogo di lavoro. Offerto inserimento in azienda con un contratto di apprendistato o a tempo determinato, in modalità full time, con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi alla posizione c’è tempo fino al 22 aprile, sul portale di Toscana Lavoro, raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana (www.lavoro.regione.toscana).