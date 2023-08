Un guasto manda in tilt i treni Centinaia di persone restano a terra Turisti a caccia di un passaggio

Qualcuno rientrava a casa dopo il lavoro. Altri, a lavoro, ci stavano andando. E, peggio ancora, la maggior parte - turisti italiani ma soprattutto stranieri - avrebbero raggiunto la stazione di Firenze Santa Maria Novella per prendere coincidenze o voli aerei e proseguire le proprie vacanze estive. Ma qualcosa è andato storto. Di nuovo. Da Pisa a Firenze, passando per Empoli, non c’è pace per chi viaggia in treno. Un’estate di passione, di ritardi e di cancellazioni che sembra infinita. Non bastavano i disagi ormai cronici legati alla viabilità in Fi-Pi-Li. Nel pomeriggio di ieri, primo weekend di agosto e quindi giornata da “bollino nero“, si è interrotta la circolazione sulla linea Pisa - Empoli - Firenze, tra Samminiatello (frazione di Montelupo Fiorentino) ed Empoli per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Il fatto è accaduto alle 14,40 e ha richiamato l’intervento dei tecnici di Rfi. Intanto però i treni hanno subito limitazioni e cancellazioni.

Alle 16 è stato attivato il servizio sostitutivo con bus, ma nel frattempo era già il caos, anche a Pontedera, dove una pendolare diretta a Firenze e proveniente da Grosseto ha raccontato di essere rimasta bloccata in stazione due ore con altre 200 persone ad aspettare. Stesso caos alla stazione di Montelupo-Capraia dove almeno un centinaio di turisti a causa del guasto ha cercato disperatamente un passaggio mobilitando anche i passanti e, tramite il tam tam dei social ed il passaparola, dando vita ad una “catena della solidarietà“. Qualcuno ha offerto un passaggio in auto, altri hanno optato per il taxi (con scarsa riuscita considerando che non c’era disponibilità di mezzi). Intorno alle 17,30 i treni della linea Siena-Empoli sono stati attestati a Ponte a Elsa.

La circolazione ferroviaria tra San Romano ed Empoli è stata instradata su unico binario. Anche in questo caso, per i pendolari è arrivato un bus sostitutivo. La situazione è andata gradualmente migliorando intorno alle 18. A fine pomeriggio l’intervento dei tecnici di Rfi ha ripristinato la piena funzionalità della linea ma gli effetti sulla mobilità ferroviaria sono stati rilevanti. Il bollettino ha registrato rallentamenti fino a 50 minuti per 20 treni regionali, 22 regionali cancellati e 43 limitati. Un sabato di partenze - e rientri quindi decisamente da dimenticare.