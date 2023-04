Un giorno nella natura Arriva il ’Padulano’

Si avvicina un altro appuntamento che ormai fa parte della tradizione del territorio, in programma il prossimo 25 aprile. L’associazione Il Padule organizza l’ottava edizione della Festa del Padulano, una giornata all’aria aperta nel Padule di Fucecchio (zona Casotto del Sordo, Massarella) per grandi e piccini. Ricco il programma della giornata. Fin dal mattino sarà possibile partecipare a varie attività (tiro con l’arco, passeggiate a cavallo, escursioni sui barchini, esposizione trattori d’epoca, teatro dei burattini). Durante la giornata saranno esposte le foto partecipanti al contest ’Forme del Padule’, con relativa premiazione dei vincitori. Su prenotazione, infine, possibilità di pranzo convenzionato con menù tipico toscano (25 euro adulti, 15 euro bambini fino a 10 anni). Informazioni e prenotazioni per partecipare all’iniziativa ai numeri: 334 7099341 (Paolo), 333 9781201 (Valerio).