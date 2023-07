Un gemellaggio nel segno della birra

La grande novità dell’edizione 2023 di “Attuttabirra“ a Gambassi Terme è stato il gemellaggio con la cittadina di Pedavena (Bl), che è diventata la sister city del borgo termale nelle Dolomiti bellunesi. Durante i giorni della manifestazione di Gambassi, infatti, il comune Piemontese è stato presente con lo stand della Fabbrica in Pedavena - La Birreria. "Grazie a tutti quelli che si sono dati da fare per la buona riuscita della festa – ha commentato sui sociale il sindaco Paolo Campinoti –, che quest’anno ha visto l’inizio di un cammino condiviso con una realtà molto simile alla nostra ma legata storicamente alla grande produzione di birra: Pedavena. Siamo partiti dagli organizzatori delle feste, la loro, storica, si chiama “Festa dell’orzo“, per passare dalle proloco e dalle amministrazioni. Un buon inizio perché “da cosa nasce cosa”".