Un gazebo della Lega per parlare ai cittadini

La Lega incontra i cittadini per parlare dei problemi del territorio stamani dalle 8,30 alle 13 con un gazebo di fronte al supermercato Coop di via di Fucecchiello. Al gazebo, oltre al segretario comunale della Lega di Fucecchio Marco Cordone, saranno presenti i consiglieri del direttivo comunale, Stefano Cartocci e Andrea Frino oltre al consigliere all’Unione dei Comuni, Marco Manuelli. Con l’occasione, Cordone torna sulla questione dello spaccio di stupefacenti all’interno delle colline delle Cerbaie. "Mi meraviglio che il sindaco Spinelli non riconosca l’attività che la Lega locale sta portando avanti seriamente da oltre tre anni, per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di droga e agli spacciatori all’interno delle Cerbaie". Sul tema Cordone ricorda come lo scorso anno consegnò direttamente a Salvini una memoria sulla Cerbaie e sull’allora, recente tentativo di aggressione da parte di soggetti usciti dal bosco ai danni di una giovane donna.