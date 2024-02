Un freno alla velocità. Giro di vite sulle strade. Scattano nuovi limiti

Traffico meno veloce. Il Comune di Fucecchio ha disposto un giro di vite su alcune strade. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dopo la relazione del geometra comunale all’esito di sopralluoghi. Una relazione, si legge, nella quale viene definita l’elenco esaustivo delle strade comunali – peraltro interessate dalla percorrenza anche di mezzi del trasporto pubblico e di macchine operatrici agricole – in relazione alle quali "si ravvisa l’esigenza di emanare un’ordinanza tecnica di riduzione del limite massimo di velocità".

Queste strade – da quanto rilevato dal tecnico – sono "caratterizzate da una larghezza media della carreggiata tale da non consentire uno scambio agevole tra veicoli che circolano nei sensi di marcia opposti, soprattutto in assenza in più punti di una banchina stradale sufficiente ad agevolare gli scambi".

A questo si aggiunge anche la presenza di curve potenzialmente pericolose. Da qui la decisione di ridurre il limite massimo di velocità sulle strade comunali messe sotto la lente dalla relazione istruttoria "tenuto conto delle particolari circostanze emerse in sede di istruttoria tecnica, della sicurezza della circolazione veicolare e della tutela della vita umana". Da queste considerazioni arriva la decisione presa dall’amministrazione. L’ordinanza è già affissa all’albo pretorio. I nuovi limiti di velocità saranno tuttavia in vigore a decorrere dal giorno di apposizione della correlata segnaletica stradale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Comune ha disposto l’istituzione del limite massimo di velocità a 40 km/h in via dei Sorini, via del Prato, via del Felciaione, via della Cascinaccia, via Val Grande, via Lama a Lucca, via del Frullino, via della Bigattiera, via dell’Agrifoglio, via Dosso di Fedone, via di Rimedio, via Montebono, via Ramoni, via Casabianca e via delle Forre.

Nello stesso provvedimento è stato disposta l’istituzione del limite massimo di velocità a 50 km/h nel tratto di via di Burello compreso tra l’intersezione di via di Rossino (strada che conduce al campo sportivo di Torre) e via Ramoni. Di conseguenza la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il provvedimento sarà punita ai sensi del nuovo codice della strada.

Carlo Baroni