Un fontanello per l’ambiente e per la comunità

Inaugurato il fontanello nella frazione di Bassa. Si trova nella piazzetta dell’edicola, in una zona centrale ben accessibile. "Siamo arrivati alla conclusione di un percorso che consente di mettere a disposizione della comunità di Bassa, un nuovo fontanello – ha detto il sindaco Simona Rossetti – Era un impegno che ci eravamo presi con i cittadini di Bassa ma, data l’ubicazione, il servizio è molto vicino a Gavena e Pieve a Ripoli. Ringrazio l’assessore Tanganelli, la giunta e gli uffici che hanno seguito i lavori e la ditta Sidea. Il fontanello è utile per i cittadini ed è un modo per rispettare l’ambiente, accumulando sempre meno plastica". Il fontanello di Bassa si aggiunge a quelli già dislocati sul territorio e per la sua installazione l’amministrazione ha speso circa 30mila euro.