Il ritrovo è alle 15 di domani davanti al Municipio di Montaione. Il gruppo si sposterà poi al Monumento ai Caduti. L’occasione è un flashmoob per chiedere il "cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza. Ad organizzare la mobilitazione, alcune donne montaionesi che hanno aderito alla proposta di "Donne in cammino per la pace" di Brescia. Alla chiamata si risponde manifestando e, come spiegano le partecipanti "opponendoci ai tanti, troppi conflitti nel mondo, in silenzio. Una modalità che ci interroga e mette in pausa il frastuono delle guerre consumate sui corpi dei più deboli e dei più fragili: fragili: donne, vecchi, bambini". Vestite di nero in segno di lutto per le vittime dei conflitti che insanguinano il mondo, le donne avranno al braccio un drappo bianco, "uno straccio di pace", e porteranno cartelli con i quali sarà formata la scritta "Cessate il fuoco". L’iniziativa è stata ispirata da due associazioni femministe e pacifiste, l’israeliana "WomenWagePeace" e la palestinese "Women of the Sun". "L’auspicio – concludono le partecipanti – è che i corpi delle donne, presenti nei principali luoghi pubblici e in diverse località, possano essere segno concreto di umanità e comunanza".