Un Ferragosto di cultura I musei non vanno in ferie Tante mostre da scoprire

di Ylenia Cecchetti

La cultura non ci lascia soli, nemmeno a Ferragosto. Che sia un libro da prendere in prestito o un museo da visitare, porte aperte in tanti dei luoghi della cultura del nostro territorio. Sono diverse le opportunità per chi resta a casa in questi caldi giorni di metà agosto. Il Museo del Vetro e il Museo della Collegiata di Sant’Andrea sono pronti ad accogliere visitatori anche nel giorno di Ferragosto. Le due strutture del sistema museale empolese resteranno infatti regolarmente aperte dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Chi sceglierà di fare tappa al Museo del Vetro, al civico 70 di via Ridolfi, potrà anche apprezzare la mostra ’La storia trasparente. I vetri romani di Empoli’, prorogata fino al 31 ottobre.

Chi non è partito o è già tornato potrà visitare sia domani che il 15 agosto la Villa Medicea di Cerreto Guidi: nel salone c’è la mostra ’La Verità scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi. Da Palazzo Pitti a Cerreto Guidi’, che presenta al pubblico il bozzetto e la riproduzione di alcuni disegni preparatori del dipinto di Vincenzo Mannozzi, affascinante pittore del Seicento fiorentino, raffigurante ’La Verità scopre la Menzogna’.

A Montelupo Fiorentino, avanti con le visite al Mmab per tutto il mese. Oggi con sale studio e museo della ceramica. Domani sarà regolarmente attivo il servizio di prestito bibliotecario. Mentre il martedì di Ferragosto tutti alla scoperta de ’La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti’. Una piacevole sosta negli spazi allestiti tra ceramica, pezzi di storia e di artigianato, opere e libri. Oggi e martedì l’ingresso è consentito dalle 9 fino alle 19, domani invece mezza giornata, dalle 14 alle 19. Largo alla cultura in Valdelsa dove l’Amedeo Bassi potrà essere visitato, oltre che a Ferragosto, tutti i giorni dalle 10 alle 13 (escluso il martedì mattina) e dalle 17 alle 19, mentre il museo di arte sacra sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Martedì alle 16 in via del tutto eccezionale, visita guidata nell’ambito del progetto ’Terre degli Uffizi’ alla mostra ’Filippo Lippi in Valdelsa’ a San Piero in Mercato.

Nell’elenco degli "aperti per ferie" non poteva certo mancare Certaldo dove le sale museali apriranno dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. A Palazzo Pretorio, negli spazi della prigione delle donne, c’è ’Anime di animali e fiori’, la mostra di Joyce Brian: un viaggio in dialogo con l’ambiente, visivo ed emozionale. ’Fusioni di luce’ invece è itinerante con opere e sculture sparse tra il giardino di Casa Boccaccio, il Chiostro del Convento degli Agostiniani, le vie e le piazze del borgo. Aperti anche Casa Boccaccio e il Museo di Arte sacra, allestito in un convento agostiniano del Quattrocento, al quale si accede dal chiostro della Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo. Infine Vinci. A tutta cultura nella città del Genio dove i musei seguiranno l’orario no stop 10-19. Un’occasione in più per apprezzare, al Leonardiano, la mostra ’Il disegno anatomico di Leonardo al tempo del Salvator Mundi’.