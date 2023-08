Un euro sullo scudetto? Se ne vincono mille a Empoli

Un euro per vincerne mille. Come? Scommettendo sulla vittoria del campionato da parte degli azzurri. È la quota che Bwin ha fissato pensando a un ipotetico scudetto dell’Empoli. Difficile, per non dire impossibile, ma nel mondo dei bookmakers succede anche questo. E così un irriducibile tifoso di Caputo e soci potrebbe anche decidere di fare una pazzia – perché di questo si tratta – e spendere di tasca propria per inseguire una chimera.

Molto più realisticamente, tra le quote fissate per la prossima Serie A che interessano da vicino l’Empoli ci sono quelle legate alla salvezza e la sorpresa è che rispetto al passato la formazione di Zanetti non figura affatto in ultima fascia. Anzi a dir la verità non figura nemmeno nella penultima, perché secondo le principali agenzie di scommesse che operano sul panorama nazionale ci sono almeno 4-5 squadre le cui probabilità di retrocedere sono più alte. Snai e Sisal, tanto per fare un esempio, pagano il ritorno dell’Empoli in Serie B a 4,50: vuol dire che giocando un euro se ne vincono 4,5, mentre GoldBet si ferma a 4. In ultima fila troviamo quindi Frosinone e Lecce, la cui retrocessione viene data per probabilissima: le quote, in questo caso, vanno da 1,33 a 1,40, cioè praticamente niente. Sempre incrociando le principali agenzie, la terza retrocessa potrebbe essere proprio il Verona: in questo caso le quote arrivano al massimo a 2. Ma c’è di più: i bookmakers considerino più a rischio retrocessione degli azzurri anche squadre come Cagliari, Genoa e Salernitana: le quote, in questo caso, viaggiano in ordine sparso da 2 a 4.