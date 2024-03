Un emozionante incontro a tu per tu con la Memoria

Ricordare è importante, vitale. Così nell’ottantesimo anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio, con gli occhi lucidi per l’emozione, abbiamo accolto in classe Vittoria Tognozzi (abilissima nel creare oggetti fatti di erbe palustri che ci ha mostrato dal vivo). Il padule le ha dato tanto, ma le ha tolto altrettanto. Il 23 agosto 1944 perse la mamma e due sorelline: tre delle 174 vittime innocenti di ogni età (dai 4 mesi ai 92 anni) trucidate dai nazisti in ritirata.

Signora Vittoria, cosa ricorda di quel giorno?

"Ricordo che la mia mamma, quando sentì le camionette dei tedeschi scendere verso il padule, disse a me e ai miei cuginetti di nasconderci in un campo di saggina vicino casa, dove rimanemmo dalle sette di mattina fino alle cinque del pomeriggio, cioè finché non sentimmo più l’eco degli spari. Accaldati, affamati e assetati, uscimmo dal campo e tornammo verso casa per bere. Solo dopo vedemmo una scena che ho ancora impressa davanti agli occhi: un tappeto di corpi dentro un lago di sangue. In mezzo riconobbi a fatica mia madre e le mie due sorelle più piccole. Mi prese una disperazione profonda. Avevo solo sette anni. Ho sofferto tantissimo".

Quando e perché ha deciso di raccontare questo triste episodio della sua vita?

"Da quel giorno, per far capire a più persone possibili quanto la guerra sia crudele e assurda, e perché spero in voi giovani. Unitive per un mondo migliore, perché l’unione fa la forza".