"Un edificio in disuso con un affitto in corso"

"In un contesto di grave difficoltà per la sanità nazionale, un immobile in dismissione con un affitto in corso e senza a oggi un progetto di utilizzo chiaro e nel breve periodo, è l’ennesimo spreco di cui non abbiamo bisogno". E’ il pensiero dei consiglieri comunali della Lega Susi Giglioli e Angelo Fiore, in merito al futuro di Villa Balli e al recente sopralluogo del sindaco Francesca Giannì. "Sarebbe stato forse più costruttivo condividere il sopralluogo visto che ne abbiamo fatto specifica richiesta l’11 novembre scorso al Comune e all’ASL – hanno detto -. Non sappiamo come le risorse relative agli affitti riscossi dall’amministrazione siano state impegnate in oltre un decennio. Visto che il primo contratto risale al 2009 e che la manutenzione straordinaria spetta al Comune. Una risposta che avremo a seguito di specifico accesso agli atti".