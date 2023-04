Un defibrillatore nel verde "È prezioso, rispettiamolo"

EMPOLI

Un solo taglio del nastro per due iniziative. E una città sempre più "cardioprotetta". Doppio motivo per festeggiare. Nel corso dell’inaugurazione ufficiale di "Agricoltura in Festa", prevista per sabato alle 16 alla presenza dell’assessore regionale Stefania Saccardi e del sindaco di Empoli Brenda Barnini, sarà installato anche un defibrillatore semiautomatico esterno al Green Bar. A donarlo alla cittadinanza l’Unione Club Azzurri, l’Ets Regalami un Sorriso Onlus e il Lions Club di Empoli. Il dispositivo sarà utilizzabile 24 ore su 24 anche in orario di chiusura del bar: il personale seguirà il corso di formazione Blsd per l’abilitazione all’utilizzo dell’apparecchio di ultima generazione del valore di circa 2mila euro. L’iniziativa era stata anticipata nei giorni scorsi ma l’assessore allo sport, Fabrizio Biuzzi, non si è fatto mancare l’occasione per lanciare un appello rivolto alla cittadinanza. Lo ha fatto, non a caso, durante la presentazione di una manifestazione che vuole sensibilizzare l’intera comunità sulla necessità di un’alimentazione sana, attenta all’impatto ambientale ma soprattutto alla salute delle persone.

"È un appello alla civiltà e al buon senso quello che mi sento di lanciare - ha affermato Biuzzi dal parco di Serravalle - Guardo le staccionate del laghetto, più volte vandalizzate, e non posso fare a meno di ricordare che quello che andremo ad installare è uno strumento salva vita. In quanto tale dovrà essere protetto e rispettato a maggior ragione, da parte di tutti". Anche i vandali, in fondo, potrebbero averne bisogno. La cultura del defibrillatore, ha ricordato l’assessore, a Empoli è nata con la legge che lo ha reso obbligatorio in tutte le strutture sportive. "Siamo partiti con la dotazione in tutti gli impianti del territorio - ha sottolineato l’assessore - ma nel tempo l’attenzione ad uno sport cardioprotetto è aumentata. Una cultura che è andata al di là della disciplina sportiva, che ha interessato associazioni e condomini. Sono sempre di più i cittadini che fanno richiesta di installare un Dae in luoghi pubblici". Uno dei dispositivi si trova in centro storico, in via del Giglio, un altro all’inizio della zona sportiva empolese, il Centro Coop di via Sanzio ne è dotato ma l’elenco è lungo. Ora è "cablato" anche il parco di Serravalle.

Y.C.