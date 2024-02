Un consulente commerciale per sostituzione maternità

Azienda di Certaldo cerca consulente commerciale da inserire in organico. La risorsa ricoprirà varie mansioni, tra cui: organizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, contatto con le aziende e gestione dei documenti sui contratti di consulenza, visite aziendali ai clienti della zona. Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione maternità con possibilità di trasformazione a indeterminato, modalità full time. La figura sarà dotata di telefono e auto aziendale. È preferibile avere esperienza. Richiesta laurea triennale in scienze della comunicazione o diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico commerciale. La risorsa deve avere buone conoscenze informatiche e la patente B. Non sono previste trasferte. Per candidarsi è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro attraverso il portale di Regione Toscana, entro il 5 marzo.