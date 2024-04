Un consulente commerciale. È richiesta esperienza

Azienda produttrice di impianti di depurazione per acque reflue nel comune di Castelfiorentino è alla ricerca di un consulente commerciale da inserire nell’organico. Si richiedono comprovata esperienza nella vendita, preferibilmente nel settore. Per accedere alla posizione la risorsa deve possedere delle eccellenti capacità di comunicazione e relazionali, orientamento ai risultati e abilità nell’identificare nuove opportunità di business, determinazione e perseveranza. Offerto contratto di lavoro a tempo indeterminato, in modalità full time. È necessario che la risorsa sia in possesso di patente B e che sia disponibile a fare trasferte sul territorio italiano. C’è tempo fino al 15 aprile per candidarsi sul portale di Toscana Lavoro, raggiungibile dal sito di Regione Toscana all’indirizzo www.lavoro.regione.toscana.it.