Un concerto per la pace "La cultura è un ponte"

Musica e diritti, una bella serata di jazz e la voglia di cantare per la pace. Il 24 luglio in piazza Farinata degli Uberti, in occasione della quindicesima edizione di Empoli Jazz Summer Festival, il sagrato della Collegiata ospiterà Noa, al secolo Achinoam Nini, la cantante nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele e nel mondo. L’evento è in parte finanziato anche dalla Regione Toscana e rientra nelle iniziative di ’Stasera Esco’ e del Luglio Empolese. "In un tempo difficile come quello in cui viviamo, speriamo che la tua voce, il tuo messaggio, la tua musica possano aiutare ad andare nella direzione di pace che tutti auspichiamo". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato a Noa il simbolo della Toscana, il Pegaso alato. Il consigliere regionale del territorio Enrico Sostegni ha ribadito l’importanza dell’evento che contribuisce a "far crescere il livello artistico e la qualità del festival". "A Noa va il Pegaso – ha aggiunto – perchè è una cantante conosciuta a livello internazionale che ha fatto del messaggio di pace uno dei connotati della sua attività artistica e non solo".

L’artista israeliana di origini yemenite che sarà accompagnata dall’ucraino Ruslan Sirota, passaporto israeliano ma residente a Los Angeles, al pianoforte e Omri Abramov, sassofonista di stanza a Berlino ma di origine polacca, al basso elettrico e sax, festeggerà i suoi trent’anni di carriera. "Tutta la mia vita è un evento per la pace – ha detto Noa – ma sono a Empoli per cantare, non sono venuta come attivista per la pace, ma solo per condividere la mia musica e la cultura rappresenta un ponte per la gente, un’opportunità per capire l’umanità e per imparare che nel profondo, nei dolori, nelle gioie, nei suoni, nelle emozioni siamo tutti uguali. C’è bisogno di cultura per elevarsi con nobiltà e bellezza".

Noa ha ricordato che il suo attivismo è iniziato 27 anni fa quando il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin fu ucciso da un estremista, al termine di una manifestazione in favore del processo di pace. Filippo d’Urzo, direttore artistico di Empoli Jazz, ha parlato anche degli altri appuntamenti di Empoli Jazz ricordando il 17 Luglio il gruppo empolese dei Superbad ed Emmet Cohen trio, il 25 una serata dedicata ai nuovi talenti del jazz italiano ed internazionale con la nuova generazione night Guy Mintus, Simone Basile 5et e Antonio Ottaviano 5et, Theo Croker, il 3 Agosto Daniele Malvisi 5et e Tal Gamlieli trio.

Tommaso Carmignani