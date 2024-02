Un comparto importante per l’intero territorio

Non saremo ai livelli di Mugello, Valdichiana e Casentino, però l’Empolese al capitolo allevamento fa la voce grossa: se ne trovano diversi e, storicamente potremmo dire, nella zona di Montespertoli e Certaldo, sulle colline del Montalbano, sulla dorsale tra Valdelsa e Valdera. Pur senza dare stime – sarebbe poi da vedere il tipo di allevamenti, tra produzione di carne e casearia – l’Agenzia sviluppo Empolese Valdelsa ha identificato le produzioni tipiche: c’è la cinta senese, nella zona al confine tra Chianti, Valdelsa e il Senese; c’è il vitellone bianco dell’Appennino Centrale (è una Igp), la famosa "chianina". Si trovano allevamenti consistenti nel territorio di Montespertoli e in Valdelsa, soprattutto i vasti dintorni di Gambassi Terme. Ci sono poi allevamenti avicoli (Montespertoli in prima istanza).

L’agricoltura da allevamento tra Empolese e vicina area pisana è dunque una voce importante, unitamente ai prodotti principe vino e olio extravergine d’oliva. Le pratiche non sono invasive. Non si è mai parlato in queste zone di allevamenti intensivi. Mai di inquinamento. La domanda che corre dappertutto è: se il ‘novel food’ entra in tavola, questo settore che fine fa? Non è solo questione economica, bensì anche sociale e di tradizioni. Il dibattito nei prossimi mesi e si può ben dire nei prossimi anni è ampiamente aperto.

A.C.