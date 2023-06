"Un campo di calcetto nei giardini Bombicci"

Le pallonate in piazza Montanelli tengono banco dopo l’intervento di Forza Italia che ha chiesto al sindaco di prendere provvedimenti: il salotto buono della città - hanno detto gli azzurri - non può essere un campo di calcio. Sulla vicenda interviene anche la Lega con il consigliere comunale Marco Cordone. "In merito all’annosa questione delle partite di calcio tra ragazzi in piazza Montanelli, in pieno centro a Fucecchio che creano disagio tra la cittadinanza – precisa l’esponente del Carroccio –, faccio una proposta concreta e realizzabile in non tanto tempo: ovvero la realizzazione da parte del Comune di un campetto recintato per giocare a pallone nell’aria dei giardini Bombicci -Tommaso Cardini, dove ci sarebbe tutto lo spazio per questa struttura". E una volta realizzata, secondo la Lega, sarebbe risolto anche il problema in piazza Montanelli.