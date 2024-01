Un cameriere di sala per agri-ristorante

Agri-ristorante inserito all’interno di struttura ricettiva eco-bio agriturismo di Montaione (località Iano) ricerca cameriere di sala. È offerto un contratto a tempo determinato, per la stagione turistica 2024 ma con prospettive di una collaborazione anche per gli anni a venire. Indispensabile che la risorsa abbia esperienza pregressa nella mansione. L’impiego è full time con lavoro nel fine settimana. La struttura svolge solo il turno serale dalle 16.30 ogni giorno per 6 giorni a settimana. Previsti 7 mesi continuativi dal 20 marzo fino al 5 novembre. Riassunzione dal 28 dicembre al 2 gennaio 2025. Aperta possibilità di riassunzione per le stagioni successive. Per accedere alla posizione è necessario che la figura conosca bene l’inglese. Inoltre è necessario essere in possesso di patente B e A. Per candidarsi è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro entro l’8 febbraio dal sito di Regione Toscana.