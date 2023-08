Un caldo da primato Sul Montalbano mai registrati 39,8° Montelupo sul podio

di Tommaso Carmignani

A far strabuzzare gli occhi ai meteorologi è stato quel dato, 39.8 gradi Celsius, registrato sul Montalbano nel Comune di Capraia e Limite, altezza pari a 400 metri sul livello del mare. Una cifra record che mai le colonnine di mercurio avevano registrato in quella zona, un primato infranto ’grazie’ all’anticiclone africano che ormai da due settimane avvolge anche il nostro territorio. E questo valore record non è stato il solo picco di calore rilevato sul territorio dell’Empolese Valdelsa nelle giornate di ieri e mercoledì, probabilmente due delle più calde della storia da quando gli esperti effettuano una raccolta dati precisa e sistematica. E mentre gli esperti, con vari livelli di preparazione, continuano a dibattere su quanto siano grandi le responsabilità dell’uomo nel cambiamento climatico in atto, chi si occupa di realizzare i modelli matematici e viaggia prevalentemente basandosi sui numeri non sembra avere dubbi: da qualche anno a questa parte i record vengono infranti in maniera precisa e costante, un segnale evidente di un qualcosa che sta inesorabilmente cambiando.

"Fino a poco tempo fa – commenta il fisico dell’atmosfera Gordon Baldacci – c’erano primati che resistevano dagli anni Settanta e queste ondate di caldo erano vissute davvero come eventi straordinari. Dal 2017 ad oggi abbiamo stabilito record praticamente ogni anno". E così nella giornata di ieri la stazione meteo Empoli centro storico ha toccato i 42.3 gradi, un dato mai registrato prima in città, mentre la colonnina di mercurio sistemata a Pontorme si è fermata, si fa per dire, a 40.2 gradi. Il primato assoluto in termini di caldo sul territorio spetta però a Montelupo Fiorentino, dove nella giornata di ieri si sono addirittura registrati 43,3 gradi di temperatura massima, numeri che da queste parti non si erano davvero mai visti. E che hanno fatto schizzare la città della ceramica sul podio regionale come la seconda più calda in assoluto.

E se a ’Empoli Lungarno’ la stazione meteo ha fatto registrare ‘solo’ 39.5 gradi, a Monteboro, la colonnina di mercurio ha toccato i 41.1 gradi. Anche in questo caso si tratta di temperature che hanno davvero dell’incredibile, come anche quella registrata a Limite e Capraia (41.6). Sul Montalbano, invece, è andata peggio nella giornata di mercoledì, quando il termometro si è fermato a un passo dai 40 gradi. "Questo è davvero un dato eccezionale – commenta ancora Gordon Baldacci – perché il Montalbano è diverso dalle colline del senese e per la sua conformazione non dovrebbe toccare certe temperature, ma è proprio il fatto che di anno in anno si continuino a superare primati che ci fa strabuzzare gli occhi". I dati, raccolti dallo stesso Baldacci dicono, però, che siamo agli sgoccioli di questa ondata di caldo. E che almeno per quest’estate - e ce lo auguriamo tutti di vero cuore - le temperature non dovrebbero toccare più i valori da primato che hanno raggiunto in questi ultimi giorni.