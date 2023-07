Un brindisi all’estate Il grande debutto della kermesse di vini Premiati i migliori calici

Calici in alto e un brindisi all’estate. Su il sipario sulla 48esima edizione di "Medicea Wine Festival". Buona la prima per l’iniziativa inaugurata ieri a Cerreto Guidi nella splendida cornice del giardino della Villa Medicea. L’apericena offerto dagli "Amici della Villa" e accompagnato dalla degustazione dei vini vincitori del Concorso Enologico "Rubino Mediceo", ha ufficialmente aperto un weekend di appuntamenti ideali per intrattenere chi non va al mare ma resta in città. Territorio e sapori saranno i grandi protagonisti del "Wine Festival" organizzato dal Comune e dalla Pro Loco con la collaborazione delle contrade del Palio, il Gaceb, il Cnn Buontalenti e il mondo dell’associazionismo locale. L’evento ha trasportato il pubblico dalle atmosfere rinascimentali della Notte di Isabella a quelle inebrianti del buon vino prodotto da alcune delle più quotate aziende vitivinicole del territorio. Nell’ambito della rassegna, prende il via il fine settimana marchiato "Cerreto Street Wine"; dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domani, tutti pronti ad incamminarsi sulla via del gusto. Il borgo ospiterà un itinerario che punta a valorizzare la produzione enologica dell’Empolese Valdelsa e del Bio-Distretto del Montalbano. Vino, stuzzichini, musica e cielo stellato sono gli ingredienti di questo appuntamento. Nel viaggio gustativo sarà infatti possibile osservare le stelle al telescopio guidati dal Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino.

La kermesse ha debuttato con la proclamazione dei vincitori del concorso "Rubino Mediceo". Ben 81 i vini in concorso e 25 le aziende partecipanti. Le due diverse giurie (tecnica e popolare) si sono così espresse: per la categoria vini bianchi, primo posto per la Vitivinicola Giorni con “Viognier” e Piccaratico con “Inganno”; per la categoria vini rossi Cantina Dainelli con “Intruso“ e Villa Dianella con “Il Matto delle Giuncaie“; per la categoria vini rosati Podere Il Pino- con “La Cerbaiola” e Lupi Barano con “Mattacena”; per la categoria vini Chianti Colle Adimari con “Chianti Riserva” e Villa Petriolo con “Chianti Riserva”; per la categoria vini dolci Fattoria Dianella con “Vin Santo del Chianti” e Colle Alberti con “Vin Santo del Chianti”; categoria spumanti Villa Dianella con “Maria Vittoria & Ottavia” e Fattoria Dianella con “Artemide”.