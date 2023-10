Un asteroide ad honorem per la Specola Vaticana

L’estate scorsa in una serata emozionante, organizzata all’Osservatorio Astronomico Beppe Forti, la direttrice Maura Tombelli aveva consegnato una pioggia di attestati, regalando asteroidi a persone per lei speciali, che in qualche modo avevano contribuito alla nascita della struttura. Ad ogni ’pianeta minore’ un nome, e ne sono passati tantissimi sopra la cupola dell’Osservatorio montelupino. Ora il GrAm - Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino - è andato a Roma per la consegna di un’altra pergamena prestigiosa, quella che attesta l’intitolazione dell’asteroide 14659 alla Pontificia Università Gregoriana. Scoperto il 15 gennaio del 1999 da Giuseppe Forti e Maura Tombelli a Montelupo, l’asteroide è stato dedicato all’ateneo della Chiesa cattolica. Erede del Collegio Romano, fondato da Ignazio di Loyola, coltiva ancora oggi diverse discipline nell’ambito delle scienze umane e, in modo particolare, quelle filosofiche e teologiche. L’asteroide ’Gregoriana’ è stato idealmente consegnato nelle mani del Rettore P. Mark Lewis S.J. da una delegazione di montelupini, con in testa Maura Tombelli, il vicesindaco Simone Londi, Fabrizio Bernardi e Alessio Squilloni del GrAm.

Il gruppo ha fatto visita alla Specola Vaticana dove ha donato la targa e il certificato con tanto di timbro della Nasa. "La Pontificia Università Gregoriana, quale continuatrice del Collegio Romano - ha commentato il Rettore con orgoglio - oggi sente la responsabilità di portare avanti la sua lunga tradizione pedagogica in cui confluiscono le scienze umanistiche e le scienze ecclesiastiche ma in cui è sempre stata presente anche un’attenzione alle scienze naturali. Perciò questa intitolazione dell’asteroide è per noi anche un riconoscimento del nostro impegno in questo campo e uno stimolo a tenere viva l’attenzione a tutte le scienze che nella nostra tradizione abbiamo coltivato". Un tassello in più da aggiungere alle soddisfazioni collezionate dal GrAm nel corso del 2023.

