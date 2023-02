Un asilo nido tutto nuovo nascerà a Spicchio

A Spicchio, verrà demolito e ricostruito il nido d’infanzia. Sarà quindi completamente nuovo, per un investimento di ben 916mila euro. Il piano d’intervento è nel programma triennale dei lavori pubblici (ma da fare quanto prima) appena adottato dalla giunta Torchia. Poi, l’agenda-lavori dovrà andare al vaglio del Consiglio. Ad ogni modo, l’operazione Spicchio rientra nel vasto programma di riqualificazione delle scuole portato avanti dalla ‘squadra’ guidata da Giuseppe Torchia. Basti pensare alla nuova scuola dell’infanzia che sta per essere costruita a fianco del centro storico di Vinci.

Ma a questo capitolo, nella stessa agenda, c’è dell’altro: ad esempio, l’adeguamento sismico ed antincendio (con accorgimenti per l’efficienza energetica) del plesso scolastico di Vinci per 1 milione e 250mila euro; ancora: un’area all’aperto per le attività didattiche - idea ormai adottata in tanti paesi, la faccenda del Covid19 ha contribuito ad inseguire questa strada - alla scuola media (650mila euro). C’è poi l’adeguamento antincendio alla scuola dell’infanzia "Barca a vela" (450mila euro, al secondo anno). In vista lavori anche alla scuola primaria (elementare) "Sibilla Aleramo", con adeguamento sismico ed efficienza energetica al secondo anno della tabella (905mila euro).

Andrea Ciappi