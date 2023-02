Un anno di studio e impegno "Abbiamo oltrepassato i confini"

Dietro la diretta con lo spazio, un anno di lavoro. È un percorso impegnativo quello che ha portato le ragazze e i ragazzi del liceo in territori non così spesso esplorati a scuola: incontri con astrobiologi, astrofisici, attività di ricerca e sperimentazione. L’iniziativa “Spazio al Pontormo” – coordinata dalla professoressa Marzia Materazzi – è stata portata avanti nel corso dell’anno scolastico con attività didattiche e laboratori di ricerca, podcast, astrofotografie, la sperimentazione di alcuni effetti della microgravità condotti alla piscina comunale di Empoli e con la realizzazione di un modello geometrico di pannelli solari con gli origami. Tutti risultati che saranno condivisi con i cittadini e con tutti gli appassionati di astronomia nell’esposizione allestita nei locali della scuola visitabile domani.

A fare gli onori di casa durante la mattinata “spaziale“, il dirigente scolastico Filomena Palmesano che ha lasciato la parola al sindaco Brenda Barnini. "Non è mai successo a Empoli e probabilmente mai più succederà. Questo collegamento apre la mente e il cuore di tutti noi. Ricorderete questa giornata entusiasmante per sempre – ha detto Barnini rivolgendosi ai ragazzi – La vostra generazione, nonostante i tempi che corrono, con la giusta capacità di guardare avanti troverà soluzioni ai problemi che oggi a noi non sembrano risolvibili. Se stiamo stati capaci di oltrepassare i confini dello spazio, niente ci sembrerà insormontabile". Il consigliere Enrico Sostegni ha portato il saluto della Regione, che ha dato il patrocinio all’iniziativa. Collegato da remoto anche il senatore Dario Parrini, ex studente del Pontormo: "La cultura scientifica è un pilastro per la crescita civile di un Paese, esplorarla a questo livello è bellissimo".

Y.C.