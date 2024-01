Un altro raid vandalico. La stazione non ha pace. Estintore incendiato e danni alla vetrata

Nel 2023 sono stati una decina gli episodi. La lista dei danneggiamenti è lunga. La vetrata della porta della sala d’attesa andata in frantumi almeno due volte, poi quella del bagno, e ancora le macchinette obliteratrici rese inutilizzabili così come quelle per emettere i biglietti. I bagni sono stati chiusi proprio perché venivano ripetutamente divelte le porte in ferro. Ora che è iniziato il nuovo anno, i vandali sono tornati a colpire la stazione di Montelupo-Capraia, stazione peraltro classificata da Trenitalia come "Bronze", degna cioè di una certa importanza, sia per numero di passeggeri, che per numero di treni che la frequentano. Stavolta è toccato all’estintore, dato alle fiamme ed è stata vandalizzata anche la vetrata della vecchia sala di controllo. A tornare sull’argomento è Diego Crocetti, coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite. "Siamo venuti a conoscenza che le telecamere installate da Fs Security in via provvisoria nei mesi scorsi - dice Crocetti - ora siano state rimosse visto lo scemare degli eventi criminosi. Ma la verità è un’altra e i recenti episodi ci danno conferma, dimostrando in maniera chiara che non solo c’è bisogno delle telecamere, ma che andrebbero implementate e messe in tutta la stazione".

La questione è arrivata sui banchi del Comune di Capraia e Limite tramite un’interrogazione a firma di Emanuel Di Mauro, vice capogruppo per il Centrodestra unito, quota Fratelli d’Italia a Capraia e Limite. "Come Centrodestra non potevano girarci dall’altra parte. E proprio su questo argomento - dichiarano congiuntamente gli esponenti dell’opposizione, insieme al capogruppo all’Unione dei Comuni, Giuseppe Romano - siamo pronti a sfidare il Centrosinistra alle prossime amministrative. Non possono essere i cittadini a rimetterci sempre". La maggioranza, secondo quanto riporta Di Mauro, si era già espressa sul tema con una mozione (bocciata dal Pd) e svariate interpellanze, tutte ignorate. "Qui serve un intervento d’urgenza dei Comuni che, in mancanza di una adeguata risposta da parte di Fs, si dovrebbero far carico della sicurezza. Se non si è in grado di garantirla, lanciamo una provocazione: chiudere definitivamente la stazione. I cittadini non possono pagare, con l’aumento del biglietto o dell’abbonamento".