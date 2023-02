Una storia di rinascita, di continuità con la vita. Un albero di gelso è stato piantato nei giorni scorsi da Carla Carpitelli in memoria del marito scomparso. La pianta ha trovato dimora nella zona di via Turati, dietro ai parcheggi della Croce Rossa, associazione presso cui il consorte era volontario. Un gesto reso possibile dalla nuova concezione del patrimonio urbano, considerato bene comune, sancita dal nuovo regolamento per il verde che promuove forme di partecipazione dei cittadini e favorisce la progettazione e la cura delle aree verdi. Tra le possibilità previste c’è proporre un progetto o una donazione liberale. "Siamo convinti che pubblico e privato, collaborando, possano ottenere risultati molto positivi - ha detto Jacopo Masini, assessore all’ambiente - e gesti come questo lo dimostrano. Il risultato è duplice: valorizzare alcune aree verdi, e permettere ai cittadini di dare il loro fattivo contributo".