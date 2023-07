Un aiuto per gli studenti "Sarà riattivato"

Alla scuola secondaria di primo grado Renato Fucini con la conclusione dell’anno scolastico, si sono chiusi anche i progetti finanziati dal Comune e inseriti nel Piano dell’offerta formativa (Pof) che hanno arricchito l’esperienza educativa degli studenti. Tre i nuovi progetti che hanno coinvolto sia gli studenti sia insegnanti e che hanno riguardato diverse aree tematiche: ecologia, cittadinanza attiva, sostenibilità, responsabilità e benessere psicologico degli studenti. È stato infatti introdotto per la prima volta all’interno della scuola, il servizio di sportello di ascolto e sostegno psicologico.

L’esperienza vissuta in questi anni di pandemia ha colpito enormemente i giovani studenti minando la stabilità psico-emotiva e l’entusiasmo in un momento già critico per lo sviluppo mentale e sociale. Lo sportello è iniziato a ottobre e si è concluso a maggio. Il professionista con competenze psicologiche e relazionali ha operato nella scuola svolgendo interventi specifici mirati al contenimento del disagio e alla promozione del benessere. All’interno della scuola, gli studenti hanno potuto usufruire dello sportello in completa autonomia. Il professionista si è occupato di valutare ed eventualmente orientare il giovane ai servizi territoriali di riferimento. In soli sette mesi hanno usufruito dello sportello dieci ragazzi. Alcuni di questi più di una volta. Inoltre, hanno usufruito del servizio anche due insegnanti per una consulenza riguardo ad alcuni ragazzi.

"Il prossimo anno sarà sicuramente rinnovato con il finanziamento del Pof", piega l’assessore all’Istruzione Daniela Di Lorenzo (nella foto).