Un aiuto attraverso il riciclo Abiti usati per chi ha bisogno Ecco tutti i punti di raccolta

Un progetto che si è perfezionato nel tempo. E’ quello avviato nell’aprile 2017 con l’obiettivo di rimuovere dalle strade i cassonetti per la raccolta degli abiti usati, quelli gialli, così da contrastare il degrado disincentivando i conferimenti non adeguati, migliorando la qualità del materiale raccolto e scoraggiando comportamenti non corretti. Un servizio reso efficiente dalla collaborazione delle parrocchie. E ancora oggi questa ‘formula’ è a disposizione di cittadine e cittadini che si trovino in casa capi di abbigliamento e calzature o ancora coperte, lenzuola, asciugamani, non più utili per la famiglia ma ancora in buono stato: prosegue il servizio di raccolta di abiti usati e riutilizzabili organizzato dal Comune e da Alia Servizi Ambientali con la collaborazione di alcune parrocchie.

Si tratta anche e soprattutto di un servizio che vuole essere un sostegno alle famiglie in difficoltà: gli abiti usati che i cittadini conferiscono nei locali delle parrocchie, prima di essere avviati al riciclo, vengono infatti messi a disposizione come merce riutilizzabile per famiglie e persone bisognose del territorio attraverso la preziosa rete dell’associazionismo locale.

"E’ frutto di una scelta lungimirante ed efficace - dice l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini - Ai cassonetti sistemati lungo le strade cittadine spesso erano associati fenomeni di degrado dovuti a comportamenti non corretti, era importante scegliere nuove modalità ed è stato possibile farlo ancora una volta grazie all’impegno di molti, a partire dalle parrocchie presenti sul territorio". I punti di raccolta al momento attivi si trovano a Pozzale, in via di Val d’Orme 266 (parrocchia Beata Vergine Immacolata, lunedì e sabato per l’intera giornata); a Villanuova, via S. Donato in Poggio 9 (parrocchia di San Donato in Val di Botte, sabato e domenica per l’intera giornata); a Monterappoli, via Salaiola 310 (parrocchia Santi Giovanni Ev. e Lorenzo, lunedì e sabato per l’intera giornata); a Riottoli, via di Riottoli 8 (parrocchia San Pietro a Riottoli, domenica mattina); a Marcignana, via Chiesa di Marcignana 1 (parrocchia San Pietro Ap., sabato per l’intera giornata); a Ponte a Elsa, via Valdelsa 23 (parrocchia S. Stefano protomartire, martedì mattina); a Pontorme, via Pontorme 28 (parrocchia S. Michele a Pontorme, giovedì pomeriggio e sabato per l’intera giornata); in centro città, via Puccini 31 (parrocchia S. Giovanni Evangelista, lunedì e mercoledì mattina); in zona stazione, via XI Febbraio 13 (Caritas Misericordia, dal lunedì al sabato la mattina e lunedì, mercoledì e giovedì anche il pomeriggio); a Martignana, via della Chiesa 1 (parrocchia San Bartolomeo a Martignana, tutti i giorni per l’intera giornata).