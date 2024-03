Un addetto alle vendite nel settore dell’arredamento

Azienda di Castelfiorentino ricerca addetto alle vendite nel settore dell’arredamento da inserire nel proprio organico. Alla risorsa sono richieste conoscenze tecniche per progettare l’arredamento della casa, la conoscenza dei sistemi Cad e buone competenze digitali. Si offre contratto a tempo determinato, con modalità di lavoro full time e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. È preferibile che la risorsa sia in possesso di un diploma di istruzione superiore artistico, grafico pubblicitario o di geometra. Non è necessario avere esperienza o essere in possesso della partita Iva. Inoltre è necessario avere la patente B e un mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro. Candidature sul portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.toscana.it) raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana entro l’11 marzo.