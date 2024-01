Un addetto alla logistica da inserire in organico

Azienda di carpenteria metallica di Fucecchio ricerca addetto alla logistica di magazzino da inserire in organico. La risorsa si occuperà di caricare e scaricare la merce e sistemarla in magazzino. È preferibile il possesso patentino del muletto. Offerto apprendistato professsionalizzante o contratto di mestiere, in modalità full time. Applicato Ccnl per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica e alla installazione di impianti. Non è indispensabile avere esperienza per accedere alla posizione. Il lavoro si svolge prevalentemente in piedi e si movimentano carichi anche con l’uso del muletto. È necessaria anche la patente B. L’ambiente di lavoro è rumoroso, servono buone capacità uditive, visive e manuali. Per accedere alla posizione basta la licenza media. Candidature entro il 30 gennaio sul portale di Toscana Lavoro, raggiungibile dal sito della Regione Toscana.