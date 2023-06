"Umanità e competenza" Ospedale d’eccellenza

E’ il sindaco stesso a rendere nota la lettera di una concittadina rivolta alle persone che si sono prese cura di lei durante la sua degenza all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. "Una lettera che conferma la grande preparazione e la grande professionalità dello staff medico diretto dal dottor Simone Nicoletti e di tutto il personale sanitario e non", dice Spinelli. "Operatori sanitari col sorriso che ti accolgono, infermiere che si scusano tantissime volte per un semplice ritardo nell’operazione, barelliera che ti mette a tuo agio mentre ti avvii in sala pre-operatoria, ferrista che ti saluta calorosamente, anestesista professionalmente top che ti sorride e ti rassicura, infermiera che ti prende la mano in un momento in cui non sono stata al meglio, e non me l’ha lasciata fin quando non sono stata bene, e ultimo solo per sequenza, il chirurgo, Stefano Carli, che con la sua equipe di medici e infermieri giovani come lui, ha messo la ciliegina sulla torta – scrive la signora – Che dire? Quasi quasi ci sarei rimasta qualche giorno in più, perché mai e poi mai mi sarei allontanata da un ambiente così sereno e cordiale".