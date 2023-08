"Ultimi giorni di record a Empoli e Valdelsa"

Ancora un paio di giorni, forse tre. Ma con temperature che, almeno sulla carta, non dovrebbero toccare i picchi delle ultime ore. Quest’ondata di caldo africano sarà ricordata come una delle peggiori della storia sul nostro territorio, ma l’estate rovente è ormai agli sgoccioli. "Già nella giornata di domani (oggi per chi legge ndr.) le temperature dovrebbero calare leggermente. Sarà così anche sabato e poi domenica – dice il fisico dell’atmosfera Gordon Baldacci – mentre per lunedì 28 agosto è atteso l’arrivo di una perturbazione che dovrebbe far abbassare le temperature in maniera sensibile".

"C’è da capire se i fenomeni atmosferici e in particolare le prrecipitazioni – aggiunge Gordon Baldacci – saranno intense e pericolose, ma per chi ha sofferto la grande afa di questi giorni sarà una specie di manna dal cielo. Non è escluso che poi torni un po’ di caldo e che la bella stagione ci accompagni anche durante il mese di settembre, ma saremo comunque molto lontani dal dover sperimentare da quello che abbiamo vissuto nelle ultime due settimane in termini di afa e caldo".