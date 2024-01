Ultima tranche per i lavori al cimitero

Garantire la sicurezza e la dignità delle sepolture interessate dall’intervento, liberando al contempo spazi per nuove inumazioni future. Questo l’obiettivo dei lavori di estumulazione straordinaria che stanno avendo luogo all’interno del cimitero cittadino di Certaldo, per un cantiere iniziato nell’estate del 2022 a seguito della dichiarazione di inagibilità dei blocchi uno, due, tre e quattro e degli ossari tre/A e tre/V. Il progetto coinvolge la rimozione delle salme deposte nei loculi o nelle tombe di famiglia nei blocchi interdetti all’accesso, che saranno ricollocate in un altro sito. Gli operai continueranno a lavorare sul blocco due sino alla prossima primavera, per poi spostarsi sul blocco uno. A breve, i familiari dei defunti tumulati in quest’ultimo blocco saranno contattati dagli uffici comunali competenti e invitati a partecipare alla sottoscrizione degli atti di assenso alla riallocazione.

L’operazione da oltre duecento mila euro complessivi include la riduzione delle salme a resti, l’eventuale cremazione e la successiva traslazione in altri manufatti all’interno del cimitero. "Un’operazione a nostro avviso molto importante non solo dal punto di vista pratico, ma anche nell’ottica di preservare la memoria e la storia della comunità – ha chiosato il sindaco Giacomo Cucini – la decisione di affrontare la questione dell’inagibilità dei blocchi è stata presa con il massimo rispetto per la memoria dei defunti e la necessità di garantire un ambiente cimiteriale sicuro e dignitoso".

g.f.